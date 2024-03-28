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ЕС решил не передавать Киеву €5 млрд дохода от российских активов

Politico: Евросоюз не хочет отдавать Украине €5 млрд дохода от российских активов

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Европейский союз решил не передавать Украине €5 млрд, полученные в качестве доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Politico.

Сообщается, что деньги, полученные из замороженных российских доходов до 15 февраля 2024 года, останутся у брюссельского центрального депозитария Euroclear для покрытия затрат на текущие и потенциальные издержки судебных процессов в России и других странах.

До этого сообщалось, что планы ЕС по использованию замороженных российских активов могут обернуться серьезными потерями для европейской экономики.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что к 2027 году ЕС рассчитывает заработать около €15 млрд на суверенных российских активах, общая сумма которых под европейской юрисдикцией оценивается примерно в €200 млрд.

Издание РИА Новости отмечает, что негативное влияние политики давления на Россию уже заметно. Евро теряет популярность как резервная валюта — в III квартале 2023 года его доля составила 18,07% против 19,16% в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Центробанк примет ответные меры в случае освоения Евросоюзом финактивов России.

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