Путин заявил о важности сохранения единства культурного пространства страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что чрезвычайно важно сохранять единство культурного пространства страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи с работниками культуры Тверской области президент подчеркнул, что их миссия является колоссальной, ведь они сохраняют единство культурного пространства, что является чрезвычайно важным.

До этого Путин заявил, что в РФ не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают в недружественных странах.

Также Путин назвал «неумными людьми» заявляющих об отмене русской культуры.

«Отменить культуру целого народа или целых народов, — а у нас 190 народов и этносов в России проживает, — это просто нереально», — подчеркнул он.

До этого минкультуры Словакии отменило распоряжение об остановке сотрудничества с РФ и Белоруссией.

Запрет на контакты и сотрудничество по линии культуры с Россией и Белоруссией вступил в силу в марте 2022 года. Экс-руководитель министерства Наталья Миланова объясняла этот шаг осуждением российской специальной военной операции на Украине.

Ранее Безруков не поддержал слова о негативном влиянии западной культуры на художественные вкусы россиян.