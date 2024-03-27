Блинкен посетит Европу в начале апреля

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в начале апреля посетить Францию и Бельгию. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Он отметил, что Блинкен в Париже встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где обсудит ситуацию на Украине и в секторе Газа.

По его словам, визит в упомянутые страны пройдет с 1 по 5 апреля.

Затем Блинкен направится в Брюссель, где примет участие во встрече министров иностранных дел Североатлантического альянса, а также проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой.

До этого Блинкен сообщил, что проведение Израилем наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа стало бы ошибкой, Соединенные Штаты не могут поддержать такой шаг.

Ранее в Госдепе прокомментировали блокировку Блинкеном заявления G7 по выборам в РФ.