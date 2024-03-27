В Литве хотят стать «костью в горле» для России

Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Литве нужно стать «костью в горле» для России. Слова литовского политика приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Страну, сильную в военном отношении, все захотят защищать. Мы должны стать костью, застрявшей в горле, или сильным ежом, чтобы, когда Россия придет, она либо сломала зубы, либо была вынуждена отступить из-за больших потерь», — отметил он.

В этой связи Яунишкис призвал инвестировать больше денежных средств в оборону государства. По его словам, «каждая страна должна выделить достаточные ресурсы, чтобы иметь возможность защитить себя на начальном этапе».

До этого сообщалось, что в сейме Литвы нашли лиц в кругу президента страны Гитанаса Науседа, которые напрямую связаны с российскими и белорусскими дипломатами.

Ранее в Литве предложили признать КПСС экстремистской организацией.