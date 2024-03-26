В Литве предлагают признать КПСС экстремистской организацией

Депутат литовского Сейма Аудронюс Ажубалис предложил признать КПСС экстремистской организацией, которая якобы «установила диктатуру» в Литве. Об этом сообщает LRT.

«Консерватор Аудронюс Ажубалис во вторник внесет в Сейм законопроект. В нем предлагается установить, что Коммунистическая партия Литвы является признанной преступной организацией, установившей диктатуру в оккупированной Литве и боровшейся против государственности литовского народа и его стремления к независимости», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что не только оппозиция, но и партнеры по коалиции скептически относятся к такому предложению. По словам спикера Сейма, это похоже на «декларативный проект», в котором нет необходимости.

В прошлом году новости о членстве президента Гитанаса Науседы в Коммунистической партии СССР «уронили» его рейтинг. Так, в апреле деятельность президента положительно оценивали 54,5% опрошенных, тогда как в марте глава страны набирал 63,9%.

5 апреля литовский журналист Довидас Панцеровас уличил президента Литвы Гитанаса Науседу в попытке скрыть от общественности факт своего вступления в КПСС. Позже Науседа сообщил, что был «плохим членом» Коммунистической партии.

Ранее в Латвии подвергли сомнению преданность командующего армией страны.