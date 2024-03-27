В Госдепе пообещали новые санкции против российского ТЭК

Соединенные Штаты намерены продолжать политику санкций, направленную против российского топливно-энергетического комплекса. Об этом на брифинге для журналистов заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, его слова приводит РИА Новости.

«Будет больше (санкций. – прим. ред.). Это я вам обещаю», — подчеркнул он.

По его словам, к примеру, введенные США санкции против российской компании, занимающейся добычей природного газа, «Новатэк» были якобы успешными.

26 марта власти США внесли в санкционные списки, касающиеся Сирии, гражданина России и российскую компанию. Из документа следует, что рестрикции будут действовать в отношении шести физических лиц, включая россиянина Алексея Макарова, а также 12 юридических лиц. Среди них указана российская компания «СТГ Логистик».

25 марта американские власти внесли в санкционный список по РФ два физических лица и 15 компаний. В обновленный санкционный список были внесены Тимур Буканов и Игорь Кайгородов, а также 15 базирующихся в России компаний. Кроме того, туда вошли два гражданина Китая и три иностранные компании из Эстонии, ОАЭ и Кипра.

Ранее США придумали способ заработать на России.