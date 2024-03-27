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Путин начал первую после выборов региональную поездку

Путин начал первую после выборов региональную поездку, посетив Торжок

Президент России Владимир Путин начал первую после выборов главы государства в марте 2024 года региональную поездку, приехав в Торжок в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Владимир Путин прибыл в город Торжок Тверской области», — сообщил Песков.

Представитель Кремля отметил, что посещение связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры. Прибыв в город, Путин посетил выставочный комплекс «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея».

Отмечается, что глава государства осмотрел экспозицию музея, ознакомился с коллекцией берестяных грамот и другими экспонатами. Также у Путина запланирована беседа с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

До этого 27 марта Песков сообщил о том, что поручения российского президента касательно организации в стране производства игровых консолей направлены на создание отечественной игровой индустрии.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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