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Посол Украины назвал последствия заморозки конфликта с Россией

Посол Украины в ФРГ Макеев отверг возможность заморозки конфликта с Россией

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ukrinform.net

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта с Россией, тем самым спасая Европу от большой войны на континенте. Его слова приводит NTV.

«Эта заморозка привела лишь к тому, что сегодня бы в Европе бушевала огромная война», — заявил Макеев.

По его словам, власти республики не хотят «оставлять» множество украинцев, проживающих на новых территориях России.

«Именно поэтому мы не согласны с замораживанием», — подчеркнул посол.

Ранее один из председателей немецкой партии «Зеленые» Омид Нурипур заявил, что жители Украины не заслуживают заморозки конфликта с Россией.

«Замораживание означает, что мы просто игнорируем разрушительные нарушения прав человека, которые уже происходят на оккупированных территориях, а люди на Украине этого не заслуживают», — заявил Нурипур.

До этого лидер парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в ходе дебатов в бундестаге о поставке ракет Taurus Киеву заявил, что ФРГ пора подумать не только о том, как «вести войну, но и подумать о том, как заморозить ее и положить ей конец». Партнеры по коалиции раскритиковали Мютцениха за эти высказывания.

Ранее бывший канцлер ФРГ Шредер раскрыл, как добиться мира на Украине.

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