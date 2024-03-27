В Совфеде ответили на оскорбления Байдена в адрес Путина

Оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина говорят о бессилии Белого Дома. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал сенатор Константин Долгов. Он подчеркнул, что лучший ответ на такие заявления главы Соединенных Штатов — успехи Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.

«Белый дом понимает, что проигрывает на Украине. Также руководство США видит провал санкций и общую неудачу антироссийского курса. Более того, Байден рискует проиграть президентские выборы у себя дома. В таких условиях, когда не осталось аргументов, остается переходить к личным оскорблениям», — сказал Долгов.

Он добавил, что российского лидера вряд ли волнуют высказывания главы США, поскольку для него главное — поддержка сограждан.

В конце марта Байден во время выступления в ходе предвыборной кампании в Северной Каролине назвал президента РФ «мясником».

С начала военных действий на Украине Байден неоднократно оскорбительно высказывался о Путине, называл его «диктатором», «мясником», «военным преступником, которому нельзя оставаться у власти».

Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что дерзкие высказывания президента США в адрес Путина свидетельствуют о том, что Вашингтон стремится похоронить отношения с Москвой.

Ранее большинство американцев назвали Байдена слабым главнокомандующим.