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В Литве заявили, что нашли в окружении президента связанных с РФ людей

Sputnik: сейм Литвы нашел в окружении президента лица, напрямую связанные с РФ

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Dovydas Pancerovas/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

В cейме Литвы нашли лица в кругу президента страны Гитанаса Науседа, которые напрямую связаны с российскими и белорусскими дипломатами. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Литва» со ссылкой на депутата Витаутаса Бакаса.

Бакас, сообщает издание, заявил, что в кругу Науседы есть лица, связанные «с нынешними спецслужбами, которые поддерживают контакты с российскими и белорусскими дипломатами, чиновниками, представителями бизнеса».

«Мы можем доказать это утверждение. Об этом свидетельствуют собранные комиссией материалы, которые приобщены к материалам расследования, но на данный момент составляют государственную тайну. <...> Мы основываем свой вывод на собранных нами доказательствах. Здесь нет никаких догадок, это собранные доказательства», — добавил он, не конкретизируя предоставленную им информацию.

В прошлом году новости о членстве президента Гитанаса Науседы в Коммунистической партии СССР «уронили» его рейтинг. Так, в апреле деятельность президента положительно оценивали 54,5% опрошенных, тогда как в марте глава страны набирал 63,9%.

5 апреля литовский журналист Довидас Панцеровас уличил президента Литвы Гитанаса Науседу в попытке скрыть от общественности факт своего вступления в КПСС. Позже Науседа сообщил, что был «плохим членом» Коммунистической партии.

Ранее в Литве предложили признать КПСС экстремистской организацией.

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