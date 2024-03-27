Шеф Пентагона «грубо поприветствовал» министра обороны Израиля

Шеф Пентагона Ллойд Остин грубо приветствовал министра обороны Израиля Йоава Галланта в США на фоне большого количества жертв среди мирного населения сектора Газа в результате военной операции Израиля в анклаве. Об этом пишет Bloomberg.

«Число «жертв среди мирного населения слишком велико, а объем гуманитарной помощи слишком мал» в войне в Газе, заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин, грубо приветствуя своего израильского коллегу в Пентагоне», — говорится в сообщении издания.

По оценке агентства, «растущая напряженность» по поводу операции в секторе Газа очевидна между США и Израилем. Кроме того, Галлант, как сообщает Bloomberg, не ответил на замечания Остина о жертвах в результате действий Армии обороны Израиля. При этом глава оборонного ведомства Израиля сказал, что Израиль сталкивается с «атаками с семи разных фронтов», и сослался на поддержку Ираном группировок, угрожающих его стране.

До этого Остин в начале встречи с израильским коллегой Йоавом Галантом 26 марта напомнил, что защита мирных жителей сектора Газа является моральной обязанностью.

Ранее в Палестине обвинили Израиль в стремлении уничтожить сектор Газа.