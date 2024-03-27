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В Южной Корее уточнили слова министра о событиях в Буче

МО Южной Кореи конкретизировало заявление министра о событиях в Буче

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Serhii Nuzhnenko/AP

В оборонном ведомстве Южной Кореи конкретизировали слова министра обороны страны Син Вон Сика о том, что он не может дать свою оценку событиям в Буче на Украине, сообщив, что министр имел в виду отсутствие решения со стороны Международного уголовного суда (МУС) по упомянутому вопросу. Об этом министерство обороны Южной Кореи сообщило РИА Новости.

«Хотя резня в Буче была подтверждена посредством различных косвенных доказательств как явный факт, решение Международного уголовного суда по этому вопросу еще не было принято», — подчеркнули в министерстве обороны, отметив, что министр заявлял об отсутствии установленных фактов относительно события.

До этого Син Вон Сик заявил, что не может дать оценку украинской версии событий в Буче, пока она не подтверждена в ходе расследования как факт.

В декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что отказ предоставить Москве и СМИ подробной информации о событиях в Буче доказывает, что это была инсценировка, которая была исполнена Украиной при помощи Вашингтона и Лондона.

Ранее РФ начала расследование об участии британцев в провокации в Буче.

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