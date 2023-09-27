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РФ начала расследование об участии британцев в провокации в Буче

Захарова заявила о начале расследования МИД об участии Лондона в ситуации в Буче

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MFA Russia/Global Look Press

Российская сторона начала проводить расследование касательно участия Великобритании в антироссийской провокации на территории Бучи, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщается на YouTube-канале российского дипведомства.

«Хотела бы сказать о Британии и ее причастности к событиям в Буче в марте 2022 года. Мы проводим объективное расследование участия Лондона, в частности британских спецслужб, в постановке провокации в городе Буче в марте 2022 года», — добавила Захарова.

Как заметила российский дипломат, Москва не смогла получить какого-либо содействия в вопросе расследования произошедшего в Буче в прошлом году.

По ее словам, нет помощи ни от одной из вовлеченных в события сторон.

Захарова добавила, что больше всего преуспел в сокрытии всех причастных к произошедшему в Буче именно Лондон.

Официальный представитель МИД РФ заключила, что Москва будет продолжать включать в контрсанкционный список руководителей «наиболее агрессивных британских структур».

До этого МИД РФ выразил протест Франции после публикаций ее посольства о событиях в Буче.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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