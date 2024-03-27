Президент Республики Конго позвонил Путину

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в телефонном разговоре выразил российскому лидеру Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Президент РК выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с РФ в связи с варварским террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — сказано в сообщении.

Также Сассу-Нгессо высоко оценил работу российских врачей и эпидемиологов в вопросе ликвидации в Конго вспышки инфекционных заболеваний.

Российская и конголезская стороны также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее активное двустороннее взаимодействие.

Также 27 марта президент переходного периода Мали Ассими Гоита в телефонной беседе с российским лидером осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Обе стороны условились активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Ранее Путина пригласили посетить Вьетнам.