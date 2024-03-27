Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Республики Конго позвонил Путину

Президент Конго Сассу-Нгессо по телефону выразил соболезнования Путину

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в телефонном разговоре выразил российскому лидеру Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Президент РК выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с РФ в связи с варварским террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — сказано в сообщении.

Также Сассу-Нгессо высоко оценил работу российских врачей и эпидемиологов в вопросе ликвидации в Конго вспышки инфекционных заболеваний.

Российская и конголезская стороны также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее активное двустороннее взаимодействие.

Также 27 марта президент переходного периода Мали Ассими Гоита в телефонной беседе с российским лидером осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Обе стороны условились активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Ранее Путина пригласили посетить Вьетнам.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами