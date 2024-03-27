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Президент Бразилии перепутал Макрона с Саркози

Президент Бразилии да Силва перепутал Макрона с экс-лидером Франции Саркози

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Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Лула да Силва на публичном мероприятии перепутал Эммануэля Макрона, приехавшего с официальным визитом в страну, с бывшим главой государства Николя Саркози, занимавшим пост с 2007 по 2012 год. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня вечером мы с Саркози поедем в Рио-де-Жанейро», — сообщил бразильский лидер на совместном с Макроном мероприятии по награждению вождя амазонских индейцев.

Участники церемонии поправили Лулу да Силву, после чего он исправился, отмечается в материале.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе трехдневного визита в Бразилию попытается повлиять на позицию страны по конфликту на Украине.

«По словам французских чиновников, Макрон рассматривает Бразилию как ключевого игрока среди развивающихся держав, особенно потому, что она председательствует в «Большой двадцатке», в которую входит большинство крупнейших экономик мира», — говорится в тексте.

Ранее Байден оговорился и осудил решение США «лезть на Украину».

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