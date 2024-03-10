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Байден допустил новую оговорку в интервью

Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком

Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. Интервью с ошибкой американского лидера опубликовано на сайте MSNBS.

«Америка допустила ошибку. Мы охотились за [экс-главарем запрещенной в РФ международной террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усамой] бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем», — сказал Байден.

9 марта действующий американский лидер оговорился, в очередной раз вспоминая о попытке штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа в 2021 году. Байден перепутал даты этого события.

10 марта экс-президент США в ответ на видеоролик Байдена, который он начинает словами о возрасте, представил свой. Видео начинается с «признания» действующего президента о возрасте, после чего идет подборка с его падениями и оговорками.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.

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