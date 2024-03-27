Политолог объяснил, почему ВС РФ не наносят удары по киевской верхушке

В случае нанесения ударов по ключевым фигурам в руководстве Украины, будет непонятно, что произойдет дальше с территорией страны, армией, полицией, городами и людьми. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, прежде чем уничтожать высших украинских чиновников, нужно ответить себе на главный вопрос.

«А дальше-то кто, по нашему мнению, должен быть руководителем этого, как бы там ни было, международно признанного государства под названием Украина? Кто, заняв этот пост, скажет Западу, что, дескать, мы сдаемся? Кто скажет России: забирайте свои исторические регионы, только оставьте нам немножко земель. Кто согласится на денацификацию и так далее? Ответа пока нет», — сказал Перла.

Накануне российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решения Вооруженных сил Украины (ВСУ), объектам СБУ, предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по местам дислокации украинских военных и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что все объекты были уничтожены, цели группового удара достигнуты.

До этого начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщал, что группировка нанесла огневое поражение по 370 выявленным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 20 опорным пунктам, около 100 позициям полевой артиллерии.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.