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В Британии разразился скандал из-за выделения помощи Украине

DM: министра обороны Британии Шэппса обвинили в жульничестве ради помощи Киеву

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Frank Augstein/AP

Министра обороны Великобритании Гранта Шэппса обвинили в жульничестве ради выделения помощи Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, бывший парламентский заместитель госсекретаря по вооруженным силам страны Марк Франсуа заметил, что сумма в 2,5 млрд фунтов стерлингов, которую Лондон выделяет на поддержку Киева, практически в точности совпадает с суммой сокращения оборонного бюджета Британии.

«Эти 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для Украины не являются частью оборонного бюджета Великобритании, нельзя потратить один и тот же фунт дважды», — заявил он.

В материале отмечается, что Франуса обвинил Шэппса в жульничестве, поскольку тот рассматривал военную помощь Украине как финансирование армии страны.

«Вы пытаетесь пустить пыль в глаза украинскими деньгами, делая вид, что ваш бюджет не был урезан, хотя дело обстоит именно так. Говоря простым языком, вы жульничаете», — сказал Франсуа.

В то же время член Лейбористкой партии Кеван Джонс открыто заявил, что глава военного ведомства страны является лжецом, пишет Daily Mail.

До этого The Telegraph со ссылкой на военных чиновников Великобритании сообщала, что вооруженные силы страны продержатся лишь два месяца против ВС РФ в случае прямого столкновения.

Ранее в Британии разъяснили вопрос об отправке своих военных на Украину.

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