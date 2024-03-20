В Британии разъяснили вопрос об отправке своих военных на Украину

Британские власти не планируют отправлять свой армейский контингент воевать на Украину. С таким заявлением выступил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака в разговоре с ТАСС.

«Нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

В канцелярии Соединенного Королевства подчеркнули, что после заявления французского президента Эммануэля Макрона сразу же исключили возможность отправки своих военнослужащих на Украину. При этом намерения французского лидера власти Великобритании приветствуют.

Некоторое время назад Макрон заверил, что Франция «никогда не поведет наступление» на Украине и не возьмет на себя инициативу в боевых действиях. При этом он вновь подчеркнул, что в вопросе помощи Киеву «ничего нельзя исключать». По его словам, победа России лишит Европу безопасности, а украинское контрнаступление «прошло не так, как ожидалось». По информации Le Monde, французский президент еще в феврале говорил, что ему придется «послать ребят в Одессу».

Ранее полковник ВС Франции предположил, где могут разместить солдат на Украине.