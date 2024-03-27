Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, почему США против эскалации конфликта на Украине

Депутат ГД Федоров: США стремятся сделать украинский конфликт бесконечным

close
100%
Tobias SCHWARZ/Reuters

США стремятся поддерживать ситуацию с конфликтом на Украине на прежнем уровне, не давая Киеву надежд на победу, но и не позволяя проиграть, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Для Вашингтона выгодно продление боевых действий, в отличие от эскалации, которая приведет к победе России, заявил он в интервью телеканалу «360».

Уровень вовлеченности США в конфликт на Украине депутат оценил в 1%, назвав это признаком нежелания Запада предоставлять Киеву преимущество на поле боя.

«Там кроме ПВО и разведки нету вообще современного вооружения НАТО, — заявил Федоров. — Все танки там старье — это не секрет. «Томагавков» нет, авиации нет. Качество вооруженных сил без авиации сразу снижайте в пять раз — любых».

Если допустить эскалацию конфликта, то она за счет ускорения реформ приблизит победу России, полагает парламентарий. Однако в то же время Штаты не допускают обширного наступления российских войск, направляя на фронт иностранных наемников, в том числе — французских, заявил он.

«Фактически, Макрон слил нам сценарий длинной бесконечной СВО за счет постоянной подпитки туда», — убежден депутат.

Подобные действия, по его словам, подтверждают ставку Запада на бесконечную спецоперацию, так как эта стратегия для НАТО наиболее выгодна.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия намерена завершить конфликт на Украине как можно скорее, но лишь на собственных условиях.

Ранее разведка Британии определила примерные сроки завершения СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами