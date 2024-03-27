В Госдуме объяснили, почему США против эскалации конфликта на Украине

США стремятся поддерживать ситуацию с конфликтом на Украине на прежнем уровне, не давая Киеву надежд на победу, но и не позволяя проиграть, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Для Вашингтона выгодно продление боевых действий, в отличие от эскалации, которая приведет к победе России, заявил он в интервью телеканалу «360».

Уровень вовлеченности США в конфликт на Украине депутат оценил в 1%, назвав это признаком нежелания Запада предоставлять Киеву преимущество на поле боя.

«Там кроме ПВО и разведки нету вообще современного вооружения НАТО, — заявил Федоров. — Все танки там старье — это не секрет. «Томагавков» нет, авиации нет. Качество вооруженных сил без авиации сразу снижайте в пять раз — любых».

Если допустить эскалацию конфликта, то она за счет ускорения реформ приблизит победу России, полагает парламентарий. Однако в то же время Штаты не допускают обширного наступления российских войск, направляя на фронт иностранных наемников, в том числе — французских, заявил он.

«Фактически, Макрон слил нам сценарий длинной бесконечной СВО за счет постоянной подпитки туда», — убежден депутат.

Подобные действия, по его словам, подтверждают ставку Запада на бесконечную спецоперацию, так как эта стратегия для НАТО наиболее выгодна.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия намерена завершить конфликт на Украине как можно скорее, но лишь на собственных условиях.

Ранее разведка Британии определила примерные сроки завершения СВО.