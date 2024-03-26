Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.

«Президент (Франции Эммануэль Макрон. – ред.) попросил меня подготовить новый пакет помощи для Украины», — отметил глава французского военного ведомства.

Он отметил, что не будет предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу. По словам Лекорню, штабы, генеральная дирекция по вооружению уже формируют список «наземного оборудования».

Министр обратил внимание, что у Франции имеются колесные танки AMX-10RC, БТР. Он также упомянул ракеты «Мистраль» для защиты от дронов.

До этого во Франции призвали демилитаризировать Украину ради мира. По мнению лидера политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна, Республика находится «в неправильном положении» относительно украинского кризиса. Он также призвал «прекратить безумную пропаганду против России».

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.