Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве возмутились ударами России по стратегическим объектам Украины

Экс-полковник СБУ возмутился, что ДТЭК раскрыла ущерб от ракетных ударов России

close
100%
«Политика Страны»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Политика Страны»

Украинская энергетическая компания ДТЭК поделилась информацией о реальном ущербе от российских ударов по инфраструктурным объектам Киева. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Выбивают [россияне] энергетику Украины. И тут им помогает наша ДТЭК — сказала, что 50 % уничтожено, сколько нужно денег и так далее», — возмутился военный.

Стариков подчеркнул, что Вооруженные силы России методично уничтожают энергетическую инфраструктуру Киева. Перед этим они значительно ослабили украинскую ПВО, чтобы эффективнее работать по стратегическим объектам, добавил эксперт.

Накануне российские войска нанесли удар по центрам принятия решений и объектам Службы безопасности Украины.

До этого глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук отметил, что войска РФ нанесли огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, в том числе 20 опорным пунктам, около 100 позициям полевой артиллерии.

Ранее пророссийское подполье озвучило итоги массированного удара России по объектам Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами