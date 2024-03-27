В Киеве возмутились ударами России по стратегическим объектам Украины

Украинская энергетическая компания ДТЭК поделилась информацией о реальном ущербе от российских ударов по инфраструктурным объектам Киева. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Выбивают [россияне] энергетику Украины. И тут им помогает наша ДТЭК — сказала, что 50 % уничтожено, сколько нужно денег и так далее», — возмутился военный.

Стариков подчеркнул, что Вооруженные силы России методично уничтожают энергетическую инфраструктуру Киева. Перед этим они значительно ослабили украинскую ПВО, чтобы эффективнее работать по стратегическим объектам, добавил эксперт.

Накануне российские войска нанесли удар по центрам принятия решений и объектам Службы безопасности Украины.

До этого глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук отметил, что войска РФ нанесли огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ, в том числе 20 опорным пунктам, около 100 позициям полевой артиллерии.

Ранее пророссийское подполье озвучило итоги массированного удара России по объектам Украины.