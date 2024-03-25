ООН назвала принятую резолюцию по Газе обязательной к исполнению

Резолюция Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа обязательна к исполнению. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, сообщает РИА Новости.

По его словам, все резолюции Совбеза ООН являются международным правом, включая эту резолюцию по Газе. Они настолько же обязательны к исполнению, как и международное право, отметил Хак.

В свою очередь, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что данная резолюция не является обязательной.

25 марта Совбез ООН принял резолюцию, призывающая к немедленному прекращению огня в секторе Газа в период месяца Рамадан.

При голосовании по документу воздержались лишь Соединенные Штаты. Остальные 14 стран, включая постоянных членов Совбеза Россию, Китай, Францию и Великобританию, выступили «за».

Позже стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от посещения Соединенных Штатов после принятия резолюции по Газе Совбезом ООН.

Ранее Нетаньяху одобрил план проведения военной операции в городе Рафах в секторе Газа.