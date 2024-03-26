На Украине оценили сроки наступления России словами «совсем недолго осталось»

Сроки начала нового наступления России на Украине оценил глава Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай. По его оценке, наступательные действия начнутся в скором времени, заявил эксперт в эфире Novyny.live.

Киевский политтехнолог отказался называть конкретную дату. Он отметил, что высказывания анализируются в России, где следят за эфиром.

«Но это произойдет в ближайшем будущем, осталось совсем немного времени до того момента, когда руководители областных администраций должны подтвердить, что все задачи выполнены», — подчеркнул Гайдай.

Он также уточнил, что российские военные готовятся к наступлению, в то время как Украина испытывает задержки с получением определенного вооружения и средств противовоздушной обороны из-за проблем с согласованием военной помощи со стороны США.

До этого генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос предложил украинской армии повторить наступление вермахта до Волги. Он считает, что ВСУ нужно дойти «хотя бы до Волги». По его словам, если двигаться от Луганской области, то до Волги будет недалеко.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.