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Лукашенко: мы сутки не спали вместе с Путиным

Лукашенко: Путин сутки не спал после теракта и обратился, когда было нужно

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал якобы «долгое молчание» президента России Владимира Путина после теракта в «Крокус Сити Холле». По словам Лукашенко, они с российским коллегой «сутки не спали», организовывая взаимодействие, сообщается на сайте главы республики.

«Я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые (их и наши) упрекать: «Что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее». Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие», — заявил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что на протяжении всего времени после теракта белорусская и российская стороны слаженно сотрудничали.

Он также назвал темы обороны и безопасности важнейшими на грядущем заседании Всебелорусского народного собрания.

Вечером 22 марта российские спецслужбы сообщили, что неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в Красногорске. По версии следствия, четверо вооруженных мужчин перед выступлением группы «Пикник» начали стрельбу по посетителям в фойе затем продолжили нападение внутри концертной площадки и подожгли здание.

Преступники пытались скрыться на автомобиле Renault белого цвета. Их задержали утром 23 марта на территории Брянской области. Всего по делу пока проходят восемь фигурантов.

Ранее Лукашенко объяснил отказ террористов из «Крокуса» от побега в Белоруссию.

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