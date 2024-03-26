Путин потребовал усилить контроль за соблюдением прав заключенных

Прокуратура должна усилить контроль за соблюдением прав заключенных. Такое поручение на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры дал президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Прошу усилить контроль за обеспечением законности содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, а также за соблюдением прав граждан, которые находятся в местах лишения свободы», — заявил Путин.

Днем 26 марта Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают обстоятельства варварского теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Российский лидер сказал, что рассчитывает на то, что Генеральная прокуратура сделает все необходимое, чтобы участники теракта понесли справедливое наказание.

До этого Путин на коллегии генпрокуратуры призвал обращать особое внимание безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха.

Ранее суд арестовал нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе».