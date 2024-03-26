Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин потребовал усилить контроль за соблюдением прав заключенных

Путин поручил Генпрокуратуре усилить контроль за соблюдением прав заключенных

Прокуратура должна усилить контроль за соблюдением прав заключенных. Такое поручение на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры дал президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Прошу усилить контроль за обеспечением законности содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, а также за соблюдением прав граждан, которые находятся в местах лишения свободы», — заявил Путин.

Днем 26 марта Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают обстоятельства варварского теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Российский лидер сказал, что рассчитывает на то, что Генеральная прокуратура сделает все необходимое, чтобы участники теракта понесли справедливое наказание.

До этого Путин на коллегии генпрокуратуры призвал обращать особое внимание безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха.

Ранее суд арестовал нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами