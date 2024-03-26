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Во Франции раскрыли негативные последствия вступления Украины в НАТО

Депутат Бомпар: конфликт не решится дипломатически, если Киев вступит в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар заявил, что конфликт на Украине не будет решен дипломатическим путем в случае вступления Киева в НАТО. Такую точку зрения он высказал в эфире BFM TV.

По его словам, «все знают, что если Украина скоро вступит в НАТО», то возможность дипломатического урегулирования кризиса «исчезнет, растворится».

Он также отметил, что вступление республики в Европейский союз станет трагедией для промышленности и сельского хозяйства Франции.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что США являются ключевым противником вступления страны в НАТО.

Она рассказала, что среди стран-союзников Киев так и не нашел, с кем можно было бы обсудить приглашение страны в альянс. Более того, по ее словам, украинскую сторону просят «вести себя спокойно» на, опасаясь комментариев от экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО в то время, пока страна находится в конфликте, может привести к войне Североатлантического альянса с Россией.

Ранее во Франции призвали демилитаризировать Украину ради мира.

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