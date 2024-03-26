Лавров удивился готовности Интерпола помочь в расследовании теракта в «Крокусе»

Готовность Интерпола помочь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» является неожиданной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

По его словам, он не припомнит таких инициатив, в том числе после подрыва «Северных потоков».

«С одной стороны, я уверен, что мы справимся с этим расследованием. С другой стороны, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов, и, скорее всего, будет направлена для того, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало ИГ (организация запрещена в России), а Украина ни при чем», — сказал Лавров.

Днем 26 марта президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают обстоятельства варварского теракта в «Крокусе».

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Киев причастен к теракту в «Крокусе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил, возможно ли, что президент Украины Владимир Зеленский ведет какие-то контакты с радикальными исламистами, несмотря на его еврейские корни.

Ранее суд арестовал нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе».