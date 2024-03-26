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Макрон попытается убедить Бразилию изменить позицию по Украине

Bloomberg: Макрон в ходе визита в Бразилию хочет изменить ее позицию по Украине

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Omar Havana/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон начинает трехдневный визит в Бразилию, в ходе которого попытается повлиять на позицию страны по конфликту на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Как следует из текста, в повестке дня будет попытка убедить президента Луиса Инасиу Лулу да Силву изменить позицию по украинском кризису. Bloomberg напоминает, что Бразилия стремится позиционировать себя нейтральной стороной, которая поддерживает контакты с Москвой и Киевом.

«По словам французских чиновников, Макрон рассматривает Бразилию как ключевого игрока среди развивающихся держав, особенно потому, что она председательствует в «Большой двадцатке», в которую входит большинство крупнейших экономик мира», — говорится в тексте.

Макрон делает ставку на то, что разногласия Франции и Бразилии по конфликту на Украине могут быть сужены, отмечается в материале.

До этого президент Бразилии заявлял, что страна готова присоединиться мерам, которые могут способствовать прекращению огня на Украине, а также справедливому и прочному миру.

Помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, выступая по видео-конференц-связи на международной встрече в Саудовской Аравии назвал невозможными реальные переговоры по Украине без России.

Ранее президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским.

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