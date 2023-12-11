Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету O Globo.

По словам бразильских журналистов, Зеленский предложил да Силве встретиться, когда сделал остановку для дозаправки своего самолета на авиабазе в Бразилии по пути на инаугурацию президента Аргентины. Произошло это «в последний момент» — 7 декабря. В тот день Лула да Силва и представители МИД Бразилии находились на саммите глав государств стран — членов Южноамериканского общего рынка (Меркосур) в Рио-де-Жанейро.

В итоге Зеленскому ответили отказом. Бразильская сторона «сочла странными» время и обстоятельства, которые предложил украинский лидер. По словам местного дипломата, подобные встречи редко проходят на авиабазе и без подготовки

В мае украинский и бразильский лидеры присутствовали на саммите Группы семи в Хиросиме, однако тогда им не удалось провести двустороннюю встречу, на которую, по словам Лулы да Силвы, Зеленский «не явился».

До этого президент Бразилии заявлял, что страна готова присоединиться мерам, которые могут способствовать прекращению огня на Украине, а также справедливому и прочному миру.

Помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, выступая по видео-конференц-связи на международной встрече в Саудовской Аравии назвал невозможными реальные переговоры по Украине без России.

Ранее Путин в разговоре с президентом Бразилии подтвердил открытость к диалогу по Украине.