Глава МИД РФ Лавров начал переговоры с коллегой из Намибии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал переговоры с прибывшим в Москву министром международных отношений и сотрудничества Намибии Пейавали Мушеленгой. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, президент Намибии Нанголо Мбумба выразил соболезнования России в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, от которого страдает и Африка.

До этого Лавров назвал «выстраданным» заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия уже перестала верить Западу.

Лавров также говорил, что Россия не получала серьезных предложений от американских властей о возобновлении диалога по стратегической стабильности.

Министр в связи с этим указал на невозможность восстановления доверия к США, когда Россию объявили «враждебным государством», которому необходимо нанести «стратегическое поражение».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ждет окончательного ответа от Армении по ОДКБ.