Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Киев причастен к теракту в «Крокусе». Об этом он сообщил изданию Shot.

«Конечно, Украина», — ответил Патрушев на вопрос издания Shot о том, кто именно причастен к теракту в «Крокус Сити холле».

До этого экс-советник украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович, рассуждая о трагедии в Подмосковье, «проговорился» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в свою очередь не исключил, что западные спецслужбы могли стоять за терактом в «Крокус Сити Холле», поскольку такие организации, как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британская разведка (МИ-6), стремятся навредить России и подорвать ее любым способом.

Ранее сообщалось, что организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт.