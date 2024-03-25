Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт

Организаторы атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл» готовили еще один теракт в одной из стран Средней Азии, его удалось предотвратить. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник.

Собеседник издания не уточнил, о какой стране идет речь. По его словам, второй теракт должен был произойти одновременно с нападением на «Крокус».

Незадолго до этого стало известно, что в Азербайджане задержали мужчину 1988 года рождения по подозрению в подготовке террористического акта на территории республики. При этом отмечалось, что А. Б. А. проживал в российском городе Мурманске.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее сообщалось, что на Западе опасаются терактов во время Олимпиады после событий в «Крокусе».