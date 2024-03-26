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В Кремле оценили возможную связь Зеленского с исламистами

Песков назвал Зеленского «своеобразным евреем»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил, возможно ли, что президент Украины Владимир Зеленский ведет какие-то контакты с радикальными исламистами, несмотря на его еврейские корни.

«Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство Киевского режима...» — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что пока идет следствие, официальные власти не могут себе позволить делать заявления на этот счет возможной причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

При этом пресс-секретарь посоветовал перечитать заявления президента РФ Владимира Путина по этому поводу за два последних дня, обратив внимание, что в этом контексте они очень важны.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание о теракте в «Крокус Сити Холле». Глава государства согласился, что теракт был совершен «руками радикальных исламистов», однако он вновь заявил об «украинском следе», который всячески пытаются замести США.

Президент задается вопросом, действительно ли радикалы хотели напасть на Россию, тем более в священный для мусульман месяц Рамадан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали слова Арестовича о «причастности» Киева к теракту в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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