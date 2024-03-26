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В НАТО обсуждают возможность сбивать пролетающие вблизи границ блока ракеты

Замглавы МИД Польши Шейна: НАТО обсуждает вопрос о сбитии ракет у границ блока

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Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что в Североатлантическом альянсе рассматривают вопрос о том, чтобы сбивать те ракеты, которые пролетают близко к границам стран — членов НАТО. Этим он поделился с польской радиостанцией RMF.

«В НАТО анализируются различные концепции, в том числе чтобы такие ракеты были сбиты, когда они находятся очень близко к границе НАТО», — заявил он.

Утром 24 марта в минобороны Польши рассказали, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета, которая якобы была запущена дальней авиацией России. В 04:23 по местному времени (06:23 мск) ракету зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. В минобороны утверждают, что объект пробыл в Польше 39 секунд.

При этом посол России в Варшаве Сергей Андреев объяснил, что не поехал по вызову в министерство иностранных дел Польши, так как польская сторона не поделилась доказательствами причастности РФ к инциденту с ракетой.

Ранее посол Украины счел «российскую ракету» в Польше поводом для вооружения Киева.

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