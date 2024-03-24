Посол Украины счел «российскую ракету» в Польше поводом для вооружения Киева

Украинский посол в Польше Василий Зварыч на фоне информации о якобы нарушении воздушного пространства страны российской ракетой призвал ускорить вооружение Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, ситуация с залетевшей ракетой – «серьезная угроза для стран НАТО, в том числе Польши». В связи с этим он призвал «вытеснить российские войска с территории Украины».

«Я призываю страны свободного мира ускорить вооружение Украины», — написал Зварыч.

Утром 24 марта в минобороны Польши рассказали, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета, которая якобы была запущена дальней авиацией России. В 04:23 по местному времени (06:23 мск) ракету зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. В минобороны утверждают, что объект пробыл в Польше 39 секунд.

Позднее пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что польским военным не удалось бы сбить ракету, так как она пребывала в воздушном пространстве страны очень короткое время, не находясь в зоне действия наземных огневых средств.

Ранее Польша проинформировала НАТО об инциденте с «ракетой из России».