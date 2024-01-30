В Латвии подвергли сомнению преданность командующего армией страны

Латвийский журналист Лато Лапса усомнился в преданности стране командующего вооруженными силами республики Леонида Калныньша, поскольку он начинал свою службу при советской власти. Слова журналиста приводит издание LA.lv.

«Если бы я был сейчас 18-летним новобранцем из Латвии, я бы чувствовал себя крайне плохо… У меня есть некоторые сомнения. Я, гражданин Латвии, который должен присягать на верность латвийскому государству, не хотел бы, чтобы меня послал в бой человек, который присягнул на верность оккупационной власти, но затем перешел на другую сторону», — заявил Лапса.

По мнению журналиста, чтобы идти и «быть готовым умереть за Латвию, нужно быть на 100% уверенным в абсолютной лояльности командующего».

В прошлом году литовский журналист Довидас Панцеровас уличил президента Литвы Гитанаса Науседу в попытке скрыть от общественности факт своего вступления в КПСС.

Ранее Лавров назвал абсурдными заявления об угрозе Прибалтике, Швеции и Финляндии после СВО.