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Стало известно о проблемах ВСУ со спутниковой связью Starlink

CNN: скорость спутниковой связи Starlink у ВСУ упала вдвое с декабря 2023 года

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Rafael Henrique/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с низкой скоростью спутниковой связи от Starlink на фронте, военнослужащие сообщают, что скорость связи упала в два раза за четыре месяца. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Перед Новым годом скорость была гораздо выше… Сейчас она сократилась вдвое», — сообщил CNN один из военнослужащих ВСУ.
Как отмечается, среди украинских чиновников есть опасения, что русские могут перехватить их связь или «взломать ее».

Кроме того, по данным источников телеканала, украинские официальные лица в последние дни конфиденциально общались как с представителями SpaceX, которая разворачивает системы Starlink, так и с официальными лицами США о важности внедрения системы «белого списка» авторизованных терминалов.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев обеспокоен тем, что слова западных союзников не всегда совпадают с их действиями касательно помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее армия России уничтожила центр принятия решений СБУ в Киеве.

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