Армия России уничтожила центр принятия решений СБУ в Киеве

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли несколько ракетных ударов по центрам принятия решения в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

В частности, российские военные поразили один из столичных объектов Службы безопасности Украины (СБУ), отметил канал.

До этого в Минобороны России рассказали, что отечественные системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки смогли сбить 31 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО). По информации российского оборонного ведомства, снаряды были выпущены из РСЗО американского производства HIMARS, «Урагана» и «Вампира» чешского производства.

В Минобороны добавляли, что российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районе населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении, сумев улучшить тактическое положение. Также российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».