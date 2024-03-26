На Украине пожаловались на то, что Запад не сдерживает свои обещания

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев обеспокоен тем, что слова западных союзников не всегда совпадает с их действиями касательно помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в интервью Politico.

По словам Кулебы, по мере продолжения конфликта риторика западных официальных лиц «возвращается к обычному образу ведения политики».

Как пишет Politico, Кулеба заявил, что Киев, конечно, безоговорочно благодарен за всю поддержку, исходящую от западного альянса, однако обеспокоен тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике.

В этой связи Кулеба, отмечает издание, «описывает порочный круг»: оружие задерживается, или поставляется в недостаточном количестве, затем союзники говорят, что Украина отступает, что Киев не может победить.

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что украинские солдаты не имеют достаточного количества оружия, поскольку Запад его не предоставил.

До этого Кулеба заявлял, что украинские войска вынуждены отступать со своих позиций на фронте, поскольку оказываются бессильны против применения ВС РФ планирующих авиабомб в конфликте на Украине.

Ранее российские военные нанесли огневое поражение по 370 целям ВСУ.