Группировка российских войск «Центр» нанесла огневое поражение по 370 выявленным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 20 опорным пунктам, около 100 позициям полевой артиллерии. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По словам военного, в ходе контрбатарейной борьбы силы РФ ликвидировали самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» и 320-миллиметровый миномет ВСУ, средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить четыре беспилотных летательных аппарата и реактивный снаряд ракетной системы залпового огня HIMARS.

В итоге ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, а также шесть танков, боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и семь автомобилей, рассказал Савчук.

Также Минобороны РФ сообщало, что группировка войск «Юг» эвакуировала на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, которую передала Германия украинской стороне.

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