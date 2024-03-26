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Глава МИД Украины объяснил, почему ВСУ отступают

Глава МИД Украины Кулеба: ВСУ отступают из-за планирующих авиабомб РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские войска вынуждены отступать со своих позиций на фронте, поскольку оказываются бессильны против применения ВС РФ планирующих авиабомб в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба изданию Politico.

«Когда украинские войска теряют позиции, давайте посмотрим, почему. Это потому, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы», — отметил он.

Министр подчеркнул, что такие бомбы «просто падают на головы» солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, единственный способ им противостоять – укреплять систему ПВО. В этой связи Кулеба еще раз попросил у Запада соответствующие системы противовоздушной обороны.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украина была необходима как инструмент, чтобы навредить России, и сейчас он сломался.

По словам эксперта, поражение Украины в конфликте с Россией является «вопросом времени». Вашингтон осознает, что у него все меньше времени на Киев из-за грядущих президентских выборов в США. Риттер также отметил, что конфликт должен завершиться до голосования, поскольку он не поможет нынешнему президенту Джо Байдену вновь занять пост главы государства.

Ранее ВС РФ взяли новые позиции на Донецком направлении.

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