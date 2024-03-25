ВС РФ взяли новые позиции на Донецком направлении

Подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ улучшили позиции на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения... заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике... ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, урон был нанесен 79-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированным, 46-й и 81-й аэромобильным бригадам украинских войск у Белогоровки в ЛНР, а также около Андреевки, Клещеевки, Максимильяновки, Миньковки и Новомихайловки в ДНР.

Российские войск ликвидировали до 175 солдат ВСУ, а также уничтожили БМП Bradley, еще одну бронемашину и три легковых автомобиля. ВС РФ также нанесли удары по станциям РЭБ «Нота» и «Анклав-Н», двум САУ Krab и противотанковой пушке «Рапира».

До этого сообщалось, что на Украине уничтожили один из восьми польских минометов Rak.

Ранее стало известно о поражении двух ЗРК Patriot в киевском аэропорту Жуляны.