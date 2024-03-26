Турция изучила данные по нападавшим в «Крокусе»

В Турции тщательно изучили данные по нападавшим в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Анкара информирует Москву обо всех событиях, пишет турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

«Анкара тщательно изучила все вопросы, связанные с этими двумя людьми, которые приехали в Турцию и вернулись в Москву, и обо всех событиях информирует Москву», — говорится в материале.

По данным Hurriyet, до этого оба подозреваемых прибыли из Москвы в Турцию, где они не зарегистрированы.

Не было никаких предупреждений из Москвы относительно этих двух людей, отмечает издание.

Анкара ожидает расширения обмена информацией и документами с Москвой, а также определения общих рамок для борьбы с ИГ (организация запрещена в России).

25 марта президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсудил теракт. Он заявил, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», и добавил, что Москву интересует, кто заказчик нападения.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».