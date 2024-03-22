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Франция хочет ограничить вывоз пшеницы с Украины

Макрон заявил, что Франция намерена ограничить вывоз пшеницы с Украины

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Efrem Lukatsky/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна хочет добиться включения пшеницы в защитный механизм Евросоюза по ограничению импорта с Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Пшеница должна быть включена в защитный механизм ЕС по ограничению импорта с Украины. Я думаю, что соглашение по этому вопросу будет скоро достигнуто», — сказал Макрон после саммита в Брюсселе.

До этого глава парламентского комитета по сельским делам Литвы Викторас Пранцкетис призвал сейм страны обратиться в Еврокомиссию с предложением запретить импорт и транзит зерна из РФ на европейском уровне.

В январе министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить транзит и импорт зерновых из России. При этом он отметил, что работа портов и железных дорог Латвии во многом зависит от перевозки российских грузов.

Ранее Еврокомиссия утвердила механизм блокировки прибыли с замороженных активов России.

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