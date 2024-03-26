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Посол России считает подозрительными попытки заранее определить ответственных за теракт

Антонов: попытки определить ИГ* ответственным за теракт в «Крокусе» настораживают

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Maxim Shemetov/Reuters

Попытки заранее определить ответственных за теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске настораживают. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов журналистам, передает РИА Новости.

«Настораживает одно, что везде и всюду нам пытаются заранее определить о том, что ответственным за трагедию, которая произошла у нас дома, является ИГ» (организация запрещена в России), — сказал он.

По его словам, у любого человека в России возникает вопрос, почему террористы после нападения поехали из Москвы в сторону украинской границы. Антонов также отметил, что не понимает, что означает создание для нападавших окна на границе со стороны Украины, о чем ранее заявила ФСБ РФ.

Посол добавил, что эти факты требуют особого внимания и расследования.

25 марта президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсудил теракт. Он заявил, что теракт совершен «руками радикальных исламистов» и добавил, что Москву интересует, кто заказчик нападения.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

*   организация запрещена в России
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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