Песков: неуместно рассуждать о влиянии «украинского следа» в теракте на переговоры

Пока неуместно говорить, повлияет ли на готовность России к переговорам, если будет установлено, что Украина причастна к теракту в «Крокус сити холле». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Рассуждения в режиме «если» сейчас неуместны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что в настоящее время идет следствие по данному делу.

Вечером 25 марта президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсудил теракт. Он согласился, что нападение было совершено «руками радикальных исламистов», однако президент вновь заявил об «украинском следе».

Четырем непосредственным участникам нападения предъявлено обвинение по статье о теракте. В ночь на 25 марта Басманный суд арестовал их до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение. Следствие также проверяет возможность нарушения требований пожарной безопасности в «Крокусе».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».