Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что хотят нормализации отношений с Арменией

Песков: надеемся, в Ереване возобладает воля на дальнейшее развитие отношений

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

В Кремле надеются, что в Армении смогут продолжить развивать отношения с Россией, а нынешний сложный период в отношениях между странами будет с достоинством пройден. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Надеемся, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития наших отношений, и мы через этот сложный период успешно пройдем», — сообщил Песков.

Также Песков заявил, что все виды интеграции на постсоветском пространстве работоспособные и их потенциал еще далеко не полностью раскрыт.

Пресс-секретарь президента отметил, что сейчас у стран СНГ своя траектория развития, но при этом сохраняется приверженность к общим интеграционным процессам.

Он назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом РФ, отметив, что почти со всеми, кроме Грузии и Молдавии, у России очень продвинутые двусторонние отношения. По его словам, ближайшим партнером и союзником для России является Белоруссия.

Ранее Песков оценил законопроект об отмене решения Хрущева о передаче Крыма в состав УССР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами