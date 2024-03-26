В Кремле заявили, что хотят нормализации отношений с Арменией

В Кремле надеются, что в Армении смогут продолжить развивать отношения с Россией, а нынешний сложный период в отношениях между странами будет с достоинством пройден. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Надеемся, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития наших отношений, и мы через этот сложный период успешно пройдем», — сообщил Песков.

Также Песков заявил, что все виды интеграции на постсоветском пространстве работоспособные и их потенциал еще далеко не полностью раскрыт.

Пресс-секретарь президента отметил, что сейчас у стран СНГ своя траектория развития, но при этом сохраняется приверженность к общим интеграционным процессам.

Он назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом РФ, отметив, что почти со всеми, кроме Грузии и Молдавии, у России очень продвинутые двусторонние отношения. По его словам, ближайшим партнером и союзником для России является Белоруссия.

Ранее Песков оценил законопроект об отмене решения Хрущева о передаче Крыма в состав УССР.