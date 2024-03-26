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Небензя ответил американской коллеге на постоянство исполнения резолюций СБ ООН

Небензя заявил, что все резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению

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Mike Segar/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ответ на слова коллеги из США Линды Томас-Гринфилд заявил, что резолюции, которые были приняты Советом Безопасности ООН обязательны к исполнению. Об этом сообщаетТАСС.

«Все резолюции Совета Безопасности полностью обязательны. Сожалею, что постоянный представитель Томас-Гринфилд не читала Устав ООН», — сказал Небензя.

До этого Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский с 21 мая становится нелегитимным, России непонятно, с кем можно будет проводить мирные переговоры в Киеве. По словам дипломата, Москва отмечает возросшее число обращений к РФ со стороны зарубежных партнеров с призывами перейти к переговорам для окончания военных действий. Но в руководстве Украины продолжают разрастаться «разброд и шатание, разбегаются кто куда депутаты Рады».

Перед этим Небензя заявил, что Зеленский, отменив выборы, перестанет быть легитимным президентом, а России не с кем будет проводить гипотетические мирные переговоры. Кроме того, он назвал цель Москвы по демилитаризации Украины выполненной, так как ВСУ давно «выживают» за счет не собственных вооружений, а вооружений НАТО. О чем еще говорил постпред в Совбезе ООН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя назвал безумной риторику Запада о прямом столкновении России и НАТО.

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