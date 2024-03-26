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В ЕС высказались об идее создания единой армии

Боррель назвал утопией создание единой армии

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о несбыточности идеи расформирования вооруженных сил 27 стран Евросоюза для создания единой армии. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

«Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой», — сказал Боррель.

Дипломат также призвал мыслить реалистично и сосредоточиться на взаимодействии между странами Евросоюза.

До этого глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что НАТО должно исключить возможность отправки войск на Украину, так как это решение грозит началом третьей мировой войны.

В свою очередь американский военный корреспондент Рассел Бентли говорил, что победа России в СВО на Украине либо «смена выступающих за войну режимов» на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта.

Ранее стало известно о нехватке кадров в армиях стран Запада.

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